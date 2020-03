Carro é multado enquanto estava estacionado e com problemas mecânicos na garagem de casa

Imagem ilustrativa - Crédito: Divulgação

Um aposentado de 67 anos recebeu uma multa sem ter ao menos viajado com seu veículo. A notificação do agente de trânsito aconteceu no município de Orlândia.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o são-carlense recebeu uma autuação de trânsito do Departamento Municipal de Trânsito de Orlândia referente seu veículo Ford Corcel. A infração teria acontecido no dia 24 de fevereiro, na Avenida Quatro, depois da meia-noite.

Ao observar a foto, a vítima não reconheceu o veículo.O aposentado disse à Polícia Civil que desconhece o nome de Jhoy Stallony Barbosa dos Santos e que seu veículo não sai de São Carlos por problemas mecânicos faz um tempo.

Policiais Civis do 1º Distrito Policial do município foram até a casa do aposentado, na rua José Mancini, no Jardim Paulista, e confirmaram que o veículo está parado e sem uso e com a documentação em ordem em nome da vítima.

Diante dos fatos, a Polícia suspeita que o veículo de trânsito notificado pelo agente de trânsito em Orlândia trata-se de um clone.

