Carro capota com três crianças na Vila Lutfalla

Crédito: Maicon Ernesto

Um carro capotou após uma colisão, nesta manhã de domingo (13), na Vila Lutfalla, próximo ao CEME.

Um Corsa preto seguia pela rua Vicente de Carvalho e no cruzamento com a Humberto de Campos, colidiu contra um Fiat Idea, cuja condutora não respeitou o sinal de pare no cruzamento entre as vias.

Com o impacto, o Idea, que era ocupado por uma mulher de 26 anos e três crianças de 1, 6 e 8 anos, capotou.

As crianças estavam devidamente acomodas no banco traseiro e presas com o cinto de segurança, a mais nova, na cadeirinha, por isso ninguém se feriu e todas as vítimas recusaram atendimento, alegando que foi apenas o susto.

O Auto Tanque do Corpo de Bombeiros esteve no local, jogando serragem na via, pois houve vazamento de óleo e a bateria do veículo precisou ser desconectada, para evitar um incêndio.

A Polícia Militar atendeu a ocorrência.

