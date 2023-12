Carro avança pare e é atingido por moto no Botafogo

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma moto deixou um homem de 35 anos ferido nesta noite de sábado (02), no Jardim Botafogo.

De acordo com informações, o carro transitava pela Rua Francisco Gregoraci e no cruzamento com a Avenida Doutor Tancredo de Almeida Neves, seu condutor não respeitou o sinal de pare, sendo atingido por uma moto.

Com o impacto, o condutor da moto foi ao solo e sofreu escoriações, sendo socorrido até a Santa Casa, pelo SAMU.

