Carro avança pare e atinge veículo de aplicativo no Centro

Vítima sendo socorrida pelo Corpo de Bombeiros - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito deixou uma mulher ferida no início da tarde desta sexta-feira, 7, no centro de São Carlos.

Um HB 20 (aplicativo) transitava pela rua D. Pedro II e no cruzamento com a rua Jesuíno de Arruda foi atingido por um Pálio, cujo motorista não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória.

A colisão lateral foi inevitável e após o impacto, o HB rodou no asfalto. A passageira de 46 anos que estava no banco traseiro bateu com a cabeça e com dores, foi socorrida pela Unidade Resgate do Corpo de Bombeiros à Santa Casa para atendimento médico.

Um auto bomba e agentes de trânsito atenderam a ocorrência.

