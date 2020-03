Carro arrombado é encontrado pela GM no centro de São Carlos

Escort estava abandonado no centro de São Carlos - Crédito: Divulgação

Durante patrulhamento preventivo, guardas municipais localizaram por volta das 4h desta terça-feira, 3, na rua Padre Teixeira, um Escort azul, placas CRB-2627 de São José dos Campos/SP.

O carro estava abandonado, com o vidro da porta do motorista quebrado e com os cabos da bateria desconectados.

Porém o Escort não apresentava queixa de furto e/ou roubo. Mas até o presente momento proprietário não foi localizado. O carro foi recolhido ao pátio municipal por medida de segurança, evitando maiores depredações e possível furto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também