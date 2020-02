Carro arrebenta muro na Conde do Pinhal; dois feridos

Carro colidiu com violência em muro de uma casa: casal de idosos ferido - Crédito: Maycon Maximino

Um casal ficou ferido, vítima de um acidente de trânsito na tarde desta terça-feira, 11, na rua Conde do Pinhal, na Vila Nery. A motivação do acidente seria o fato da motorista perder o controle do veículo e arrebentar o muro de uma casa.

O São Carlos Agora apurou que a motorista de 74 anos estava em uma farmácia de manipulação e ao retornar para o carro e seguir para sua casa, saiu do estacionamento e perdeu o controle do carro, atingindo violentamente o muro da casa. A traseira de um Gol preto, estacionado, também foi atingido.

A motorista e seu marido, de 73 anos, passageiro, que necessitou ser retirado por integrantes do auto bomba do Corpo de Bombeiros em uma prancha, foram socorridos pela Unidade Resgate e encaminhados à Santa Casa para atendimento médico.

