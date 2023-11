Jovem esconde drogas na boca ao ver viatura do Canil/GCM

SIGA O SCA NO

Crédito: divulgação

O Canil da Guarda Municipal realizou mais uma apreensão de drogas na tarde desta terça-feira (21), na Vila Lutfalla.

A equipe realizava patrulhamento em praças nas imediações da Defesa Civil, quando avistou três indivíduos em atitude suspeita no meio da rua. Com a aproximação da viatura, um deles tentou esconder algo na boca. Após ser abordado, os guardas constataram ser pedras de crack. Com os outros dois suspeitos foram encontrados mais 21 pedras de crack. Questionado, o primeiro abordado confessou que havia acabado de trocar um par de tênis pela droga.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde os envolvidos permaneceram à disposição da Polícia Civil.

