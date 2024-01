Caminhão produto de furto em Santa Gertrudes é localizado em São Carlos

Caminhão furtado foi recuperado por policiais militares e rodoviários em São Carlos - Crédito: Maycon Maximino

Um caminhão Volks, produto de furto ocorrido na madrugada desta quinta-feira, 11, em Santa Gertrudes, foi localizado por policiais militares e policiais rodoviários na manhã desta sexta-feira, 12, em São Carlos. Um homem de 38 anos, que dirigia o veículo e iria leva-lo para Minas Gerais, foi detido.

Segundo apurado, a vítima de 47 anos teria deixado o caminhão estacionado na Avenida Remolo Tonion, no Jardim Luciana, centro de Santa Gertrudes, estacionado e quando foi utiliza-lo no início da manhã desta quinta-feira, notou que ladrão tinha levado. Chegou a fazer buscas em cidades da região, mas sem sucesso. Posteriormente elaborou de boletim de ocorrência na cidade onde reside.

Já na manhã desta sexta-feira, um amigo do proprietário do caminhão viu o caminhão furtado em um posto de combustíveis na rodovia Washington Luís (SP-310) e contatou a vítima que em seguida entrou em contato com o 190 e comunicou as autoridades policiais.

Equipes da Polícia Militar e da Rodoviária foram até o estabelecimento e viram o caminhão sair sentido capital/interior e foram atrás. O motorista ao perceber a presença policial, acelerou e tentou a fuga e no km 234, próximo a alça de acesso da rotatória na região da UFSCar, parou e abandonou o veículo e se embrenhou na mata.

Por horas, os policiais fizeram o cerco até conseguir capturar o acusado. Indagado, disse que teria pego o caminhão, já com as placas trocadas e com a incumbência de leva-lo até Minas Gerais. Para isso iria receber a quantia de R$ 1 mil. Posteriormente, foi encaminhado à CPJ e ficou à disposição da autoridade policial. O veículo será restituído ao proprietário.

