Caminhão é destruído por incêndio na SP-215 em São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um incêndio destruiu um caminhão-baú na tarde desta sexta-feira (19), na rodovia Dr. Paulo Lauro (SP-215), em São Carlos.

Segundo informações, o motorista transitava pelo local, quando percebeu fumaça saindo do veículo. Ele parou no acostamento e em poucos minutos a chamas se iniciaram e tomaram conta do caminhão. O condutor conseguiu sair a tempo e não se feriu.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas, mas o caminhão ficou destruído. Por causa do incêndio, o trânsito na rodovia ficou congestionado. As causas são desconhecidas.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também