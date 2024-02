Caminhão carregado com botijão de gás roda na Washington Luís e é atingido por bitrem

Uma pessoa ficou ferida após colisão na WL - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito aconteceu na tarde desta terça-feira, 6, no km 235 (sentido capital/interior) da rodovia Washington Luís (SP-310) e um homem ficou ferido. Chovia no momento do acidente.

Provavelmente o asfalto molhado fez com que o motorista de um caminhão carregado com botijão de gás perdesse o controle e rodasse na pista de rolamento. Um bitrem vinha logo atrás e o caminhoneiro fez uma manobra brusca, porém a batida foi inevitável.

Com o impacto, o caminhão carregado com gás acabou colidindo ainda em um guardrail e vários botijões industriais se espalharam pela pista. Um homem que estava no caminhão acabou se ferindo e foi socorrido à Santa Casa pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros. Um auto bomba da corporação, bem como a UR da concessionária que administra a rodovia atenderam a ocorrência.

