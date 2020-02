Câmera de segurança flagra colisão entre duas motos na Getúlio Vargas

Crédito: Reprodução

A câmera de segurança de um estabelecimento comercial registrou o acidente entre duas motos que aconteceu no começo da noite desta quarta-feira (12) no cruzamento da avenida Getúlio Vargas com a rua Amadeu Amaral, ao lado do CEME.

Três pessoas ficaram feridas e foram socorridas por equipes do Samu e Corpo de Bombeiros com ferimentos leves. Todas foram encaminhadas à Santa Casa.

O acidente foi registrado em boletim de ocorrência pela Polícia Militar.

Vídeo enviao pelo leitor Rogério El Dragone





