Caixas eletrônicos são incendiados em agência do Banco do Brasil

Crédito: Maycon Maximino

Um princípio de incêndio foi registrado nesta noite de domingo (08), em uma agência do Banco do Brasil, localizada na rua Conde do Pinhal.

De acordo com informações, policiais militares foram acionados por causa do incêndio e ao chegarem no local, uma testemunha disse que viu um homem sair correndo de dentro da agência.

As equipes realizaram um patrulhamento pela região, mas não localizaram nenhum suspeito.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado e conteve as chamas, que atingiram três caixas eletrônicos.

A Polícia Científica realizou a perícia no local e inicialmente tudo indica que o incêndio tenha sido intensional.

Ninguém ficou ferido e ninguém foi detido.

