Bebê volta para casa com várias mordidas e pais denunciam escola de São Carlos

A mãe de um menino de 1 ano e sete meses compareceu no 3º Distrito Policial de São Carlos para registrar um boletim de ocorrência de lesão corporal, no qual alega que ao buscar o filho na escola o encontrou com várias marcas de mordida.

O SCA teve acesso ao boletim de ocorrência registrado contra a escola infantil Pequeninos do Futuro, localizada no bairro Santa Paula. Segundo os relatos, por volta das 17h30, a mãe foi até a escola e foi recepcionada por uma funcionária que informou que havia ocorrido um “acidente” com a criança. Em seguida outras funcionárias chegaram e disseram que o coleguinha de classe havia mordido a criança por uma disputa de um brinquedo.

A mãe entrou em desespero ao ver o filho com vários hematomas pelo corpo e começou a chorar. Ela acredita que os ferimentos tenham sido provocados antes, mas só teria sido avisada na hora que foi buscar o menino.

A mulher levou a criança até o pronto atendimento pediátrico de um hospital particular, onde foi medicado e liberado. Após o registro da ocorrência, ela compareceu no Instituto Médico Legal (IML), onde foi realizado o exame de corpo de delito.

Em nota a escola confirmou o fato e disse que prestou o socorro e comunicou imediatamente os pais. Disse ainda que provavelmente o local onde ocorreu as mordidas tenha sido o parque infantil, que não é monitorado por câmeras.

“Informamos que logo após a constatação do ocorrido, onde fora apurado que uma criança mordeu a outra, auxiliamos e prestamos socorro, comunicando imediatamente os pais do menor.

Compreendemos a frustração e o descontentamento da família. Porém, temos que esclarecer as questões levantadas em nota divulgada pelos familiares.

O local onde provavelmente ocorreu o fato, o parque infantil, não é guarnecido de câmeras, embora na maior parte das dependências internas e portão de acesso à escola, existem câmeras de monitoramento. Contudo, as professoras, ao constatarem o ocorrido, prontamente atenderam a criança.

Sempre reforçando que é interesse da Escolinha Pequeninos do Futuro esclarecer os fatos e prestar todo apoio e auxílio à criança e familiares, nos parece pouco provável que a família já tenha tido acesso ao laudo, já que ainda estamos aguardando esse documento para que sejam tomadas as medidas cabíveis.”

