Bandidos fazem família refém e assaltam residência no Vale do Uirapuru

Proprietário pede ajuda para tentar localizar a caminhonete Amarok que foi roubada - Crédito: Arquivo Pessoal

Ladrões armados renderam uma família e praticaram um assalto na noite da última terça-feira (11), no Vale do Uirapuru, na região do pedágio, na Washington Luis (SP-310).

Os criminosos roubaram vários objetos da casa e também a caminhonete VW Amarok, branca, 2012, placas FDN-9086.

Outros assaltos semelhantes já aconteceram no mesmo local.

O proprietário pede a colaboração dos leitores para tentar localizar pelo menos a caminhonete. Qualquer informação deve ser repassada para o telefone 190.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também