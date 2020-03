Assassino de idoso no Santa Felícia é condenado a mais de 17 anos de prisão

Crédito: Milton Rogério/Arquivo

Saiba Mais Polícia Idoso que foi esfaqueado 40 vezes por ladrão morre na Santa Casa

Wagner Santos Almeida, que no primeiro dia de 2017 matou a facadas o idoso Antônio Aparecido de Oliveira, de 73 anos, na rua Gastão Vieira, no bairro Santa Felícia, foi condenado a 17 anos e seis meses de prisão. O julgamento aconteceu nesta terça-feira (3), no Fórum Criminal de São Carlos.

Antônio teria sido cercado por Wagner, que também teria roubado a sua carteira com dinheiro, porém o crime de roubo não ficou comprovado.

Wagner foi indiciado pelo crime de homicídio qualificado. Depois do julgamento, ele foi novamente levado ao prédio de Araraquara, onde irá cumprir o resto da pena.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também