Após chuva, Corpo de Bombeiros resgata jacaré na região do Eduardo Abdelnur

Um filhote de jacaré foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, no final da noite desta quinta-feira (20), após a intensa chuva que caiu em São Carlos, perto do Residencial Eduardo Abdelnur. A Defesa Civil do município informou que choveu 43 mm entre as 18h30 e 21h20.

O filhote de jacaré, de aproximadamente 70 centímetros, foi encontrado por populares na Rua Paschoal Frujuelle, conhecida como rua 19. Na ocasião, os moradores acionaram o Corpo de Bombeiros, que foi até o local e fez o resgate.

Tanto os Bombeiros quanto os populares não souberam informar de onde surgiu o animal. A informação que a reportagem levantou é que o riacho mais perto do local onde o animal foi encontrado está cerce de 1,5 km de distância.

Após resgatar o jacaré, o Corpo de Bombeiro o entregou à Polícia Ambiental, que devolverá o animal à natureza.

Os Bombeiros que participaram do resgate, que pertencem a equipe de Prontidão Verde, são o sargento Baldezin, o cabo Marcelo e o soldado Berto.

