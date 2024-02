Após acompanhamento, ROCAM prende homem como moto adulterada no Centro

Crédito: Maycon Maximino

Na noite de ontem, a equipe ROCAM da Polícia Militar de São Carlos, em apoio às viaturas da 1ª Companhia, abordou um indivíduo em uma motocicleta adulterada no Centro.

O suspeito fugiu ao ver as motos da PM, mas acabou abordado no cruzamento da avenida São Carlos com a rua 13 de Maio. Ao realizar a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com ele. No entanto, durante a busca veicular, os policiais constataram que os números do chassi e do motor da motocicleta estavam suprimidos, impossibilitando a identificação do veículo. A placa da moto também não correspondia ao modelo.

Diante dos fatos, o indivíduo foi preso em flagrante por receptação de veículo roubado e conduzido ao Plantão Policial. A delegada plantonista ratificou a prisão e o indivíduo permaneceu preso à disposição da justiça.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também