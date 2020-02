Ao tentar a fuga, suspeito é detido com entorpecentes em Ibaté

Crédito: Divulgação

Após denúncia anônima, policiais militares detiveram por volta das 14h desta quarta-feira, 5, na rua Antônio Merola, no Jardim Icaraí, em Ibaté, P.E.D.S.M., acusado de tráfico de entorpecentes.

PMs foram até o endereço onde havia informações que homens teriam escondido uma sacola com drogas em um terreno e abordaram o acusado que saia do local.

Com ele, nada foi encontrado, mas no terreno, escondido, estava a sacola com 16 porções de maconha, 11 pinos de cocaína e cinco pedras de crack.

O suspeito foi encaminhado a delegacia de polícia de Ibaté e posteriormente recolhido ao Centro de Triagem de São Carlos.

