Crédito: Divulgação

A Polícia Civil registrou o furto de um celular no interior do São Carlos Clube, na noite de Carnaval da última segunda-feira (24). A vítima é um adolescente de 13 anos.

No plantão policial a mãe contou que o filho estava pulando o carnaval, quando um desconhecido furtou o aparelho Samsung J7 Prime que estava no bolso da frente do garoto. Junto com o celular estava o RG que foi encontrado no salão e entregue a um segurança.

O caso será investigado.

