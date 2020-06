Adolescente é detido por tráfico no CDHU

Crédito: Luciano Lopes

Um adolescente de 17 anos foi detido por tráfico de drogas neste sábado (06), no CDHU.

Os policiais militares Cabos Lima e Borges realizavam um patrulhamento pela região quando se depararam com o menor que havia sido citado via COPOM como suspeito de tráfico. Ele tentou fugir ao avistar a viatura, mas foi abordado e com ele foram encontradas 60 trouxinhas de maconha, 78 pedras de crack e R$ 86,00.

O adolescente foi encaminhado ao plantão policial, onde ficou à disposição da Justiça.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também