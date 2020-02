Acusado de tráfico é tirado de circulação pela Força Tática

Crédito: Divulgação

Policiais militares da Força Tática detiveram por volta das 22h15 desta terça-feira, 4, o suspeito I.J.R.S., que estaria realizando o tráfico de entorpecentes no cruzamento da Avenida Tetracampeonato com a rua Antonio Valério, no Cidade Aracy.

I.J.R.S. foi abordado e após revista, os PMs localizaram em seu poder R$ 192,00, 14 pinos com cocaína e 13 pedras de crack> tudo estava em seu bolso.

Indagado, disse que em um terreno ao lado estaria o restante da droga, ou seja, mais 12 porções de maconha e 120 pinos com cocaína.

Detido, foi encaminhado ao plantão policial, autuado em flagrante e posteriormente recolhido ao Centro de Triagem.

