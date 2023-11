Acusado de tráfico de drogas é detido pela Rocam no São Carlos 4

SIGA O SCA NO

A droga que estava em poder do acusado de tráfico no São Carlos 4 - Crédito: Divulgação

Durante patrulhamento preventivo, policiais militares da Rocam detiveram por volta das 20h30 deste domingo, 5, no cruzamento da rua Nelson Rios com a Avenida José Miguel Deriggi, no São Carlos 4, um homem, acusado de tráfico de entorpecentes.

Os PMs notaram que o acusado estava em atitude suspeita e carregava uma sacola plástica. Ao ver os policiais, mudou o trajeto. Porém, foi abordado e com ele, havia 135 porções de maconha. Indagado, confessou que havia um tijolo da mesma droga em sua casa.

Em revista, os PMs localizaram na casa mais meio tijolo de maconha que estava em uma mochila, além de uma máquina de débito/crédito e um celular.

O suspeito foi encaminhado à CPJ, autuado em flagrante e recolhido ao centro de triagem. Droga e objetos, apreendidos.

