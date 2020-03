Acusado de matar idoso com 40 facadas no Santa Felícia vai a julgamento nesta terça-feira (3)

Wagner foi preso logo após o crime pela PM - Crédito: Milton Rogério/Arquivo

Será julgado a partir das 9h desta terça-feira (3), no Fórum Criminal de São Carlos, Wagner Santos Almeida, acusado de desferir 40 facadas contra o idoso Antônio Aparecido de Oliveira, de 73 anos. O crime aconteceu no dia 1º de Janeiro de 2017 na rua Gastão Vieira, no bairro Santa Felícia.

Antônio teria sido cercado por Wagner, que também teria roubado a sua carteira com dinheiro.

Após ser golpeada várias vezes, a vítima chegou a ser socorrida pelo Samu e depois encaminhada à Santa Casa, mas infelizmente não suportou a gravidade das lesões.

Logo após o crime a Polícia Militar fez o cerco e rapidamente localizou Wagner, que tentou a fuga e ainda agrediu um dos policiais.

O júri será presidido pelo juiz de direito Antonio Benedito Morello.

A defesa do réu ficará por conta do advogado Joemar Rodrigo Freitas e o promotor de acusação será Giullio Chieregatti Saraiva.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também