Acusado de furto é detido pela GM em ginásio municipal de esportes

Após denúncias anônimas, guardas municipais detiveram por volta das 3h15 desta quarta-feira, 12, um ladrão no ginásio municipal de esportes José Favoretto, no Jardim Pacaembu.

Vizinhos ouviram barulho no interior do imóvel e acionaram a GM. Várias viaturas foram para o local e após diligências no local, detiveram M.R.L., 44 anos, em cima do forro do vestiário, onde tentou se esconder.

O acusado teria danificado o local e retirado três registros de água dos banheiros.

Os GMs Abreu e Leão apresentaram o suspeito no plantão policial onde foi preso em flagrante por tentativa de furto qualificado.

