Acusado de dirigir embriagado, motorista provoca colisão no Aracy

O motorista A.M.S., 34 anos, foi detido por policiais militares na noite desta terça-feira, 21. Os motivos seriam o fato dele ter provocado uma colisão e acusado de dirigir embriagado.

Segundo apurado, o acusado estaria ao volante de um Golf prata e na Avenida Regit Arab, no Cidade Aracy, por motivos ignorados perdeu o controle do carro e colidiu em um ônibus estacionado.

Posteriormente fugiu do local, mas em diligências, policiais militares localizaram o motorista no Planalto Verde. Detido, foi encaminhado ao plantão policial para as providências de praxe.

