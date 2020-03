Acusado de assaltar ônibus, homem apanha da população na Vila Isabel

Crédito: Maycon Maximino

Policiais da ROCAM prenderam na tarde desta terça-feira (3) um homem acusado de assaltar um ônibus coletivo na Vila Isabel. Ele é suspeito de ter praticar outros assaltos contra ônibus em São Carlos.

Os soldados Aldrighi e Dorte foram acionados via Centro de Operações (COPOM), pois populares haviam detido um homem que havia acabado de praticar um assalto no ônibus que fazia a linha Distrito Industrial/Estração. Na rua Santa Gertrudes os PMs encontraram o acusado com ferimentos causados durante a detenção feita pela população. Com ele havia R$ 72,00. O restante do dinheiro roubado desapareceu.

Segundo informações obtidas pelo SCA, A.L.C., de 22 anos deu sinal de parado e após subir no coletivo foi até o motorista e mencionando estar armado anunciou o assalto. Esse é o mesmo modus operandi de outros roubos ocorridos na cidade.

A.L.C. foi conduzido até a Delegacia de Investigações Gerais (DIG), onde permaneceu à disposição da Justiça.

