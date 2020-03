Prefeitura realiza resgate de animais no bairro Santa Angelina

O Departamento de Defesa e Controle Animal da Prefeitura de São Carlos, ligado a Secretaria de Serviços Públicos, resgatou na última quarta-feira (12/03), no bairro Santa Angelina, diversos animais mantidos em condições precárias.

O proprietário do imóvel já tinha sido notificado pelos fiscais do Departamento de Defesa e Controle Animal da necessidade de limpeza no local e como os animais deveriam ser acomodados e tratados, porém nada foi feito, os animais foram apreendidos e levados para o Canil Municipal. Com ajuda da Guarda Municipal foram resgatados 3 cachorros, 9 coelhos e 49 galinhas.

“O Departamento de Defesa e Controle Animal recebe e fiscaliza as denúncias de eventuais práticas de maus tratos. Os agentes vão a campo para constatar ou não essas denúncias. Elas podem ser feitas pelo telefone da Ouvidoria, pelo telefone 3362-1080, e as informações são encaminhadas imediatamente ao Departamento. Na medida do possível, verificamos tudo que chega”, explicou Fernando Magnani, diretor do Departamento de Defesa e Controle Animal.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também