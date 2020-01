canil municipal estará aberto a visitação neste sábado - Crédito: Divulgação

O Canil Municipal, localizado na Estrada da Água Fria, vai abrir os portões no próximo sábado (25/01), das 10h às 16h, para que a população possa conhecer de perto o trabalho realizado e para dar a oportunidade de adoção aos animais que vivem no local. Hoje estão abrigados 180 gatos e 150 cães.

Coordenado pelo Departamento de Defesa Animal da Secretaria Municipal de Serviços Públicos no local também funciona o ambulatório veterinário, onde são oferecidas as consultas para cães e gatos e realizadas as cirurgias de castração.

De acordo com diretor do Departamento de Proteção e Defesa Animal, Fernando Magnani, ano passado também foi realizado um dia de portões abertos e na ocasião 169 pessoas visitaram o Canil e 19 animais foram adotados. “A ação é muito importante para que as pessoas conheçam as nossas instalações e os animais abrigados. A nossa média é de 30 animais adotados por mês e quando realizamos esse tipo de ação conseguimos aumentar esse número”, garante Magnani.

Ambulatório– Ano passado o local passou por reforma nas instalações internas, melhorando e aumentado dessa forma o atendimento no ambulatório veterinário e com isso 1.816 castrações gratuitas em cães e gatos foram realizadas. Em 2019 passaram por consultas no ambulatório veterinário, também gratuitamente, 1.501 animais. A equipe do Departamento de Defesa Animal conseguiu resgatar 411 animais que viviam nas ruas ou que sofriam maus tratos e 357 animais ganharam um novo lar.

O Canil Municipal está localizado na Estrada da Água Fria, s/nº. Oferece atendimento ambulatorial para cães e gatos, de segunda a sexta-feira, das 13h às 16h30. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3374-3239.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também