Cachorro arrastado por carro é “filho caçula” de nova família em São Carlos

Antes Jhow, agora Moisés: cãozinho arrastado ganha nova família e é "filho caçula" de um advogado - Crédito: Divulgação

O cachorrinho vítima de maus tratos e que após ser arrastado por um carro por seu ex-proprietário e abandonado na rua 7 do Antenor Garcia, no sábado, 22, em São Carlos, ganhou um novo lar. Será o “filho caçula” de um advogado que reside no Jardim Cardinalli.

Ao ver a publicação no São Carlos Agora, se candidatou a ser o “pai adotivo” e conseguiu a guarda após entrar em contato com a protetora Dora Oliveira Soares que resgatou o cachorrinho e proporcionou os primeiros cuidados ao leva-lo em uma clínica veterinária.

ANTES JHOW, AGORA MOISÉS

Quando resgatou o cãozinho, que estava com sérias lesões sendo a mais grave na cabeça, já que o couro tinha sido arrancado e aparecia o osso devido ser arrastado, o bichinho ganhou o nome de Jhow. Mas ao ser adotado, foi rebatizado como Moisés, dado pela nova família.

A história foi para as redes sociais e viralizou. Posteriormente divulgado no São Carlos Agora já que a meta era conseguir uma nova família para o pequeno.

“Após ser postado no portal, várias pessoas ligaram querendo adotar, mas Deus envia Anjos. Foi o que aconteceu com o paizinho humano do Moisés. Eu fiquei muito feliz. Ele está sendo bem cuidado, está tendo muito amor e isso é importante. Que Deus abençoe a nova família do Moisés e obrigado ao São Carlos Agora por divulgar. Isso ajudou muito”, reconheceu a protetora Dora Oliveira Soares

ENTREVISTA

Moisés passa por tratamento intensivo em uma clínica veterinária e corre risco de morte. Mas está se reabilitando dia após dia. O novo “papai adotivo” foi procurado pelo SCA e após algumas condições e um pouco de insistência resolveu dar uma entrevista, mas com algumas condições: permanecer no anonimato e dar um nome fictício, pois sua ideia não é aparecer como o salvador de Moisés, mas um cidadão que optou por fazer o bem. “Gostaria que me definisse como Mocho (uma espécie de coruja) na reportagem.

Desta forma, o advogado residente no Jardim Cardinalli respondeu a alguns questionamentos e falou o motivo que o levou a adotar Moisés, proporcionando uma nova vida ao pequeno cãozinho que passou por maus tratos, foi arrastado por um carro e posteriormente abandonado.

São Carlos Agora: O que motivou você a adotar o Moisés?

Mocho: Um chamado de Deus ouvido pelo coração.

SCA: Quando você o viu pessoalmente, qual sentimento teve?

Mocho: Profunda tristeza em saber que existem humanos cruéis e covardes, que são capazes de fazer isso com o pobre e inocente animal - que sente e sofre como nós, humanos!

SCA - Quais foram os primeiros procedimentos que você tomou em relação a saúde do cãozinho?

Mocho - Após transmitir a ele amor e carinho, levei numa médica veterinária da minha confiança para uma primeira avaliação, medicação e exames posteriores.

SCA - Corre risco de morte?

Mocho - Sim, mas estamos fazendo todo o possível dentro do estado da arte da medicina veterinária para que ele sobreviva e se recupere.

SCA - Ficará alguma sequela?

Mocho - Ainda não dá para saber mas talvez a visão do olho esquerdo, pois devido ao arrasto lateral perdeu a pele e o olho não fecha totalmente. Estamos hidratando para levar a um veterinário oftalmo, pois agora ele não resistiria a cirurgia e anestesia. Embora ele consiga ficar em pé e andar muito pouco, não sabemos se vai conseguir ficar de pé e andar normalmente pois ele tem muitas marcas e sinais de doenças graves e que podem ter deixado essas sequelas, pois não foram tratadas ou tratadas de forma errada. Também tem secreção no pulmão e isso não pode evoluir para pneumonia.

SCA - Agora ele está em nova família, o que o Moisés terá nos próximos anos?

Mocho - Se ele sobreviver e parece estar reagindo com uma força incrível apesar de seu estado grave, terá todo amor e carinho merecidos e que parece nunca ter tido.

SCA - Vai ser o “filho caçula”?

Mocho – Sim. Há poucos meses estava andando de bike e encontrei uma cachorra abandonada num canavial e a adotei. Moisés e ela serão grandes amigos e companheiros.

SCA - Com relação ao que ele passou, que sentimento fica?

Mocho - Fica o sentimento de impotência diante da covardia, da maldade e do crime bárbaro que alguém cometeu contra este cachorro!

SCA - Na sua opinião, o que leva seu antigo dono(a) ter tal atitude?

Mocho - Sou advogado e atuo na área do direito animal há mais de 20 anos. Já vi muita coisa que nos faz duvidar de que o ser humano possa ter uma alma à imagem e semelhança de Deus!

Normalmente são pessoas que perderam a humanidade por vários e diversos motivos e que se aproveitam dos podres e indefesos animais praticando atos de muita maldade e extrema covardia! Isso acaba sendo fomentado pela legislação que temos e que não tem punições severas o suficiente para coibir esses atos extremamente maldosos e cruéis.

Não podemos salvar todos os seres inocentes e indefesos do mundo, mas todas as pessoas de bem são chamadas a fazer a sua parte para que a humanidade não seja definitivamente extinta!

Sou grato à senhora que resgatou o Moisés do local onde foi encontrado, ao São Carlos Agora por dignificar o jornalismo de responsabilidade social junto à causa animal e aos veterinários que de alguma forma tiveram contato com Moisés. Especialmente pela extrema dedicação e competência da médica veterinária da minha confiança, que não mediu esforços mesmo em dias de Carnaval, para cuidar dele junto comigo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também