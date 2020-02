Abandonado, vítima de maus tratos e arrastado por um carro, Jhow procura um novo lar

Jhow, vítima da violência humana, busca um novo lar - Crédito: Marcos Escrivani

“Está vivo por um milagre”. Assim definiu a protetora de animais Dora Oliveira Soares que conseguiu resgatar sábado, 22, um cachorro que ganhou no nome de Jhow. Ela fez uma postagem em sua página no Facebook que viralizou ao definir o fato como “maldade humana”.

Segundo Dora, Jhow teve o coro do rosto arrancada após ser arrastado por um carro na rua 7 do Antenor Garcia.

Ela disse ao São Carlos Agora que realizava uma campanha solidária no centro da cidade quando obteve as primeiras informações sobre os maus tratos. Foi até o endereço citado mas não encontrou o cachorrinho. Fez uma postagem pedindo informações sobre o cãozinho e na manhã de sábado, 22, recebeu uma ligação dando conta que Jhow estava na rua 7 do Antenor.

“Fui o mais rápido que pude e encontrei o cachorrinho muito ferido, com o rosto infeccionado. Perguntei para pessoas o que tinha ocorrido e disseram que o cachorrinho foi arrastado por um carro. Que era vítima de maus tratos e foi abandonado”, salientou.

Dora disse que resgatou o cachorro e o encaminhou a uma clínica onde passou por cuidados médicos e recebeu os medicamentos necessários. Contudo, diante da gravidade dos ferimentos, corre o risco de ficar cedo de um dos olhos.

VIDA NOVA PARA JHOW

Após sofrer violência em seu antigo lar, passar por maus tratos e ser arrastado por um carro e abandonado, Jhow nasceu novamente ao ser resgatado e medicado em uma clínica. Hoje está debilitado, mas a recuperação é questão de semanas.

Desta forma, Dora resolveu colocar Jhow para ser adotado e fez uma campanha nas redes sociais, no sentido que ele possa ter um novo lar, que transmita não somente conforto, mas muito carinho e amor, já que Jhow passou por forte traumas e espera um novo lar para ser dias felizes

Quem se interessar em adotar o pequeno e sofrido Jhow basta entrar em contato pelo fone 16 99168-0063.

