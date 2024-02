Nova Funerária informa nota de falecimento

SIGA O SCA NO

Nova Funerária -

O Senhor: Domingos Vicente Alves

Faleceu dia 26/02/24 às 18:37 horas em São Carlos com 85 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Elgira Luiza de Jesus Alves e os filhos: Ester de Lourdes c/c Denis, Maria Madalena c/c Darci, Cleusa Aparecida c/c Afonso, Rosangela c/c José, Mauro Sérgio, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 13:00 horas e o sepultamento dar-se-a no dia 27/02/24 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório do Memorial Jardim da Paz para o Cemitério Memorial Jardim da Paz.

Data de nascimento: 09/05/1938.

O Senhor: Luiz Antonio de Nardo

Faleceu dia 26/02/24 às 12:18 horas em São Carlos com 63 anos de idade.

deixa os filhos: Jonas Luis c/c Eliane, Débora Marcela viúva de Diego Aparecido Euzébio, Diego Maicon, Douglas Abner, solteiros, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 27/02/24 às 11:00 horas saindo o féretro do(a) Rua José de Alencar, 539 Vila Costa do Sol para o Cemitério

Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 10/12/1960.

A Senhora: Nadir Sanches Gonçalves

Faleceu dia 26/02/24 às 05:00 horas em Matão com 69 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Antonio Gonçalves e os filhos: Leandro, Lidiani, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 26/02/24 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 10/09/1954.

A Senhora: Geny Pereira de Azevedo

Faleceu dia 25/02/24 às 19:00 horas em São Lourenço do Turvo com 40 anos de idade.

Era solteira e deixa os filhos: Rafael, Gabriela, Rayssa, Talia, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 26/02/24 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de São Lourenço do Turvo.

Data de nascimento: 19/09/1982.

A Senhora: Mercedes Zucolotto Pasian

Faleceu dia 25/02/24 às 07:20 horas em São Carlos com 95 anos de idade.

Era viúva do Sr. Leonardo Pedro Bertuzzi Pasian e os filhos: Mara Silvia Pasian, Sônia Regina Pasian, Gabriel Pasian Ferreira Santos, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 25/02/24 às 17:30 horas saindo o féretro do(a) Rua José de Alencar, 539 Vila Costa do Sol para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 26/03/1932.

CONVITE PARA MISSA DE 7º DIA..

A família do Senhor: Sebastião Danhone

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 27/02/2024 (Terça-feira) às 18:30 horas na Igreja São Sebastião.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

