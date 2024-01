Nova Jerusálem informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉM informa que faleceu dia 30/01/2024 em São Carlos – SP a SRA. SÔNIA MARIA DE SOUZA com 79 anos de idade. Era conhecida como Sônia Curitibana. Tinha 4 filhos de nomes: Anderson, Cristiane, Ricardo e Júnior (falecido), 6 netos de nomes: Daniel, Nathalia, Matheus, Enzo, Filipe e Thiago, e duas bisnetas de nome: June e Daniela. Em forma de homenagem a carinho sua família deixa a seguinte mensagem: “Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé.” 2 Timóteo 4:7.

O seu velório será realizado dia 31/01/2024 a partir da 10:00hs no Memorial Vida (R. José de Alencar, 539 – Vila Costa do Sol – São Carlos - SP), seu sepultamento será realizado dia 31/01/2024, saindo seu féretro do Memorial Vida às 14:15 hs para ser sepultado no cemitério Municipal N. S. do Carmo ás 14:30hs.

FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉM informou o falecimento da SRA. SÔNIA MARIA DE SOUZA.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também