A Senhora: Bruna Chiquetano Oliveira

Faleceu em Florianópolis-SC com 33 anos de idade.

Deixa os pais: Roberto Pereira e Selma Doris Chiquetano Pereira, a filha: Julia Vitória, familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para São Carlos.

O Velório será realizado a partir das 13:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 05/02/24 às 16:45 horas saindo o féretro do(a) Avenida Salgado filho, 289 Vila Marina para o Cemitério

Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 25/06/1990.

