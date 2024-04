SIGA O SCA NO

O Senhor: Euripes Baptista do Nascimento

Faleceu dia 23/04/24 às 14:50 horas em São Carlos com 73 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Maria de Fátima Correia e os filhos: Leandro c/c Patricia, Juliana c/c Rubenio, Anderson, Janaina, Jaquelina, Jeferson, o enteado Alexandro Correia, solteiros, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 24/04/24 às 14:15 horas saindo o féretro do(a) Rua José de Alencar, 539 Vila Costa do Sol para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 13/03/1951.

A Senhora: Mathilde Gonçalves

Faleceu dia 23/04/24 às 06:55 horas em São Carlos com 91 anos de idade.

Era solteira, filha de Carlos Pires Gonçalves e Laudelina Maria de Jesus e deixa sobrinhos e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 23/04/24 às 16:45 horas saindo o féretro do(a) Av. Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 27/10/1932.

A Senhora: Olivia Veronezzi Gealorenço

Faleceu dia 23/04/24 às 05:15 horas em São Carlos com 95 anos de idade.

Era viúva do Sr. Deolindo Gealorenço e deixa os filhos: Salete Aparecida c/c Darci, Edson Carlos c/c Silvia, Guiomar Cecilia c/c José Carlos, Vânia c/c Roberto, Patrícia c/c Paulo, Maria Teresa, Cleide Cristina,

O sepultamento deu-se no dia 23/04/24 às 14:15 horas saindo o féretro do(a) Avenida Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 11/02/1929.

CONVITE PARA MISSA DE 7º DIA..

A família do Senhor: Mário Martins de Athaide

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 24/04/2024 (Quarta-feira) às 19:30 horas na Igreja de Santa Edwiges.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

