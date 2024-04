SIGA O SCA NO

Nova Funerária -

O Senhor: Luis Tomasauskas

Faleceu dia 21/04/24 às 07:05 horas em Dourado com 79 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Tereza Toyoco, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 21/04/24 às 13:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 07/07/1944.

O Senhor: Milton Basilio

Faleceu dia 19/04/24 às 17:30 horas em Matão com 81 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Ana Maria dos Santos Basilio e os filhos: Márcia, Reginaldo, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 20/04/24 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 24/03/1943.

O Senhor: Valdemar Jacinto do Nascimento

Faleceu dia 19/04/24 às 01:50 horas em São Carlos com 83 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Iracema Cavichioli Nascimento e as filhas: Viviane Aparecida do Nascimento, viúva, Luana Aparecida do Nascimento, solteira, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Ibaté.

O sepultamento deu-se no dia 19/04/24 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Ibaté.

Data de nascimento: 13/05/1940.

