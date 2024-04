SIGA O SCA NO

O Senhor: Milton Basilio

Faleceu dia 19/04/24 às 17:30 horas em Matão com 81 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Ana Maria dos Santos Basilio e os filhos: Márcia, Reginaldo, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 20/04/24 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 24/03/1943.

O Senhor: Carlos Henrique Santos do Patrocinio

Faleceu dia 19/04/24 às 09:00 horas em Matão com 37 anos de idade.

Era solteiro e deixa familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 19/04/24 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 06/08/1986.

O Senhor: Valdemar Jacinto do Nascimento

Faleceu dia 19/04/24 às 01:50 horas em São Carlos com 83 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Iracema Cavichioli Nascimento e as filhas: Viviane Aparecida do Nascimento, viúva, Luana Aparecida do Nascimento, solteira, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Ibaté.

O sepultamento deu-se no dia 19/04/24 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Ibaté.

Data de nascimento: 13/05/1940.

A Senhora: Zuleika de Oliveira

Faleceu dia 18/04/24 às 18:50 horas em São Carlos com 89 anos de idade.

Era solteira, filha de Lydio Luiz de Oliveira e Corina Testa, irmã, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 19/04/24 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório do Memorial Jardim da Paz para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 31/12/1934.

O Senhor: Mário Martins de Ataíde

Faleceu dia 18/04/24 às 17:00 horas em São Carlos com 80 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Maria Tiago Almeida Martins e as filhas: Magda Aparecida, Maria Alice, Maria de Fátima, Mirian Lúcia, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 19/04/24 às 15:30 horas saindo o féretro do(a) Avenida São Carlos, 918 Centro para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 08/11/1943.

A Senhora: Antonia Sirio

Faleceu dia 18/04/24 às 01:30 horas em São Carlos com 75 anos de idade.

Era solteira, filha de Otávio Libertad Sirio e Maria Castellein Sirio e deixa irmãs, sobrinhos e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 18/04/24 às 15:45 horas saindo o féretro do(a) Rua José de Alencar, 539 Vila Costa do Sol para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 13/06/1949.

CONVITE PARA MISSA DE 7º DIA..

A família do Senhor: José Gallo

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 21/04/2024 (Domingo) às 19:00 horas na Igreja de São Judas Tadeu.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

A família da Senhora: Olga Pereira Buffa

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 20/04/2024 (Sábado) às 16:00 horas na Igreja de Nossa Senhora de Fátima.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

