SIGA O SCA NO

Nova Funerária -

O Senhor: Arnaldo Carvalho

Faleceu dia 02/04/24 às 05:00 horas em Matão com 95 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Regina Schiabel Carvalho e deixa os filhos: Maria Helena, Neusa, Daniela, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 02/04/24 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 10/07/1928.

O Senhor: Julio Paulo de Morais

Faleceu dia 01/04/24 às 09:30 horas em Matão com 53 anos de idade.

Deixa os filhos: Kaique, Lucas, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 01/04/24 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 30/11/1970.

A Senhora: Sinéria de Oliveira

Faleceu dia 01/04/24 às 03:52 horas em São Carlos com 88 anos de idade.

Era viúva do Sr. Salustiano Batista de Oliveira e deixa os filhos: Sandoval c/c Nilza, Belchior, viúvo, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 01/04/24 às 15:30 horas saindo o féretro do(a) Avenida São Carlos, 918 Centro para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.

Data de nascimento: 21/11/1935.

A Senhora: Vani Onofre Rizzo

Faleceu dia 01/04/24 às 03:07 horas em São Carlos com 79 anos de idade.

Era viúva do Sr. Antonio Ferraz Rizzo e deixa os filhos: Eloiza c/c Eduardo, Silvana, Edilson, solteiros, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 01/04/24 às 14:15 horas saindo o féretro do(a) Avenida Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 04/05/1944.

A Senhora: Maria Madalena Antoniazzi Schettini

Faleceu dia 31/03/24 às 14:00 horas em São Carlos com 79 anos de idade.

Era viúva do Sr. Geraldo Schettini e deixa os filhos: Giovani Constantino, Bruno Constantino, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 01/04/24 às 16:15 horas saindo o féretro do(a) Rua José de Alencar, 539 Vila Costa do Sol para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 19/12/1944.

A Senhora: Tereza Avanzi Muraroli

Faleceu dia 30/03/24 às 21:40 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 102 anos de idade.

Era viúva do Sr. João Muraroli e deixa os filhos: Aparecida c/c Nelson, Hélio c/c Aparecida, Zélia c/c Tarcisio, Alice viúva de Gilberto, Cleide, solteira, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 31/03/24 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 25/09/1921.

Leia Também