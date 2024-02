SIGA O SCA NO

Nova Funerária

A Senhora: Lourdes Mores Rodrigues

Faleceu dia 20/02/24 às 07:30 horas em Matão com 88 anos de idade.

Era viúva do Sr. Fernando Rodrigues Filho e deixa os filhos: Maria José (Zezas Bar), Marcos, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 20/02/24 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 28/01/1936.

O Senhor: Teófilo Aparecido de Oliveira

Faleceu dia 19/02/24 às 22:18 horas em São Carlos com 71 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Maria de Oliveira e os filhos: Rosa Maria de Oliveira, Valdir de Oliveira, Marcelo Aparecido de Oliveira, Sônia de Oliveira, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 12:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 20/02/24 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Avenida São Carlos, 918 Centro para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 28/02/1952.

]A Senhora: Josefina Clarice Nardim Peruci

Faleceu dia 19/02/24 às 10:00 horas em São José do R. Preto com 73 anos de idade.

Era viúva do Sr. Jesuino Peruci e deixa os filhos: Rindlea c/c Antonio Rindlei, solteiro e Kelen Cristine, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para São Carlos - SP.

O sepultamento dar-se-á no dia 20/02/24 às 10:45 horas saindo o féretro do(a) Av. Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Santo Antônio de Pádua.

Data de nascimento: 22/08/1950.

O Senhor: Paulo Sérgio Guimarães

Faleceu dia 19/02/24 às 09:05 horas em São Carlos com 55 anos de idade.

Era solteiro, filho de José Guimarães e Delidia Lindini Guimarães e deixa familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 19/02/24 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório do Memorial Jardim da Paz para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 02/09/1968.

O Senhor: Luiz Antonio Bono

Faleceu dia 19/02/24 às 08:52 horas em Dourado com 58 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Sebastiana Natalina de Jesus Bono, o filho: Geovane Luiz Bono, solteiro, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 19/02/24 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 07/12/1965.

O Senhor: Antonio Carlos Serrano

Faleceu dia 19/02/24 às 04:40 horas em São Carlos com 73 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Terezinha Aparecida Galista Serrano e os filhos: Marco Antonio Serrano c/c Kátia, Luis Eduardo Fagiano Serrano, Danilo Rodrigues Serrano, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 10:15 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 20/02/24 às 14:15 horas saindo o féretro do(a) Rua José de Alencar, 539 Vila Costa do Sol para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 10/051950.

O Senhor: André Holmo

Faleceu dia 18/02/24 às 20:30 horas em São Carlos com 77 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Doralice da Silva Holmo e os filhos: André da Silva Holmo, Vinicius Antonio Holmo, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 19/02/24 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Avenida Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 01/01/1947.

A Senhora: Maria Inez Piran Canali

Faleceu dia 18/02/24 às 16:35 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 75 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Elzio Canali e os irmãos: Lourdes, Antonio, Natal, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 19/02/24 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 08/09/1948..

A Senhora: Neusa Clemente

Faleceu dia 17/02/24 às 14:00 horas em Matão com 70 anos de idade.

Deixa os filhos: Marisa, Luiz, Marli, Adan, Welligton, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 17/02/24 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 30/10/1953.

