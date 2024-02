SIGA O SCA NO

A Senhora: Sibila Jacinta Gregório

Faleceu dia 14/02/24 às 19:45 horas em São Carlos com 75 anos de idade.

Era solteira, filha de Achilles Pedro Gregório e Josefina Bittencourt e deixa familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 12:15 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 15/02/24 às 16:15 horas saindo o féretro do(a) Rua José de Alencar, 539 Vila Costa do Sol para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 18/07/1948.

A Senhora: Antonia Albolia Devita

Faleceu dia 13/02/24 às 15:33 horas em Dourado com 88 anos de idade.

Era viúva do Sr. Francisco Augusto Devita e deixa os filhos: Maria Lúcia c/c Luiz, Donizete c/c Maria Aparecida, Márcia Aparecida c/c Márcio, Solange c/c Itamar, Meiriane c/c Amarildo, Carlos c/c Odete, Marilda, Maria de Fátima, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 14/02/24 às 09:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 19/10/1935.

A Senhora: Maria da Penha Silva

Faleceu dia 12/02/24 às 03:23 horas em Rio Claro com 82 anos de idade.

Era viúva do Sr. Glacindo da Silva e deixa as filhas: Lúcia Maria, Rita Maria, Aparecida Maria, familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para Itirapina.

O sepultamento deu-se no dia 12/02/24 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Itirapina.

Data de nascimento: 27/03/1941.

