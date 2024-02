SIGA O SCA NO

A Senhora: Tereza de Brito Gaban

Faleceu dia 06/02/24 às 04:30 horas em São Carlos com 83 anos de idade.

Era viúva do Sr. Armando Gaban e deixa os filhos: João c/c Neusa, Antonia c/c Reginaldo, Francisco c/c Cleusa, Paula c/c Ricardo, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 06/02/24 às 15:30 horas saindo o féretro do(a) Velório do Memorial Jardim da Paz para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 21/03/1940.

A Senhora: Alice Badin Marcari

Faleceu dia 06/02/24 às 01:00 horas em São João da Boa Vista com 78 anos de idade.

Era viúva do Sr. Laurindo Marçari e deixa os filhos: Giseli c/c Cláudio, Sirlene c/c Genilson, Valentin, Paulo Sérgio, Adilson, Giliardi, solteiros, familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para Santa Cruz das Palmeiras.

O sepultamento dar-se-á no dia 06/02/24 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 10/11/1945.

A Senhora: Rosangela Bertazini da Silva

Faleceu dia 05/02/24 às 23:58 horas em Rio Claro com 69 anos de idade.

Era viúva do Sr. Durvalino Lopes da Silva e deixa os filhos: Adirdei da Silva c/c Francislaine, Michele da Silva, Thiago da Silva, Tatiane da Silva, familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para Itirapina.

O sepultamento dar-se-á no dia 06/02/24 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Itirapina

Data de nascimento: 21/05/1954.

O Senhor: Sebastião Carlos Boaventura

Faleceu dia 05/02/24 às 15:20 horas em São Carlos com 75 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Izaura Maria de Oliveira Boaventura e deixa os filhos: Vagner de Oliveira Boaventura, Vanessa de Oliveira Boaventura Elias, familiares e amigos.

Seu corpo foi tranladado para Dois Córregos.

Seu corpo está sendo velado na Rua José de Alencar, 539 Costa do Sol em São Carlos, seguindo às 12:00 horas para o Velório Municipal de Dois Córregos onde será velado até às 16:00 horas, saindo o féretro para o Cemitério.Municipal de Dois Córregos.

Data de nascimento: 17/11/1948.

