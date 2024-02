O Senhor: Paulo Antonio Salles

Faleceu dia 03/02/24 às 23:28 horas em São Carlos com 72 anos de idade.Deixa viúva a Sra. Catharina Trigo Salles e deixa o filho: Paulo Antonio Salles Filho, familiares e amigos.O velório será realizado a partir das 11:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 04/02/24 às 15:15 horas saindo o féretro do(a) Av. José de Alencar, 539 Vila Costa do Sol para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 16/12/51.

A Senhora: Alcione Cristina Mattos

Faleceu dia 02/02/24 às 20:30 horas em São Carlos com 45 anos de idade.Deixa os filhos: Adriana, Adrieli, Guilherme, Kalauan, Lucas, Sara, familiares e amigos.O velório será realizado a partir das 11:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 04/02/24 às 15:30 horas saindo o féretro do(a) Memorial Jardim da Paz para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.

Data de nascimento: 06/07/78.

