Nova Funerária -

O Senhor: José Francisco Vassoreli - mais conhecido por Taquere

Faleceu dia 02/02/24 às 05:30 horas em Matão com 69 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Aparecida Lucia Alexandre Vassoreli e os filhos: Roselaine, Carlos, Adriano, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 02/02/24 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 22/07/1954.

O Senhor: Francisco Fazzio

Faleceu dia 01/02/24 às 10:30 horas em Vinhedo com 95 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Joanna Sanchez Fazzio e as filhas: Marcos c/c Assunta Helena, Angela c/c Luiz Carlos, Maria Luiza c/c Alvaro, familiares

e amigos.

Seu corpo foi trasladado para Dourado.

O sepultamento dar-se-á no dia 02/02/24 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 17/10/1928.

O Senhor: Leonildo José Costa

Faleceu dia 01/02/24 às 05:40 horas em São Carlos com 65 anos de idade.

Era solteiro, filho de João Costa e Maude de Favere Costa e deixa os filhos: Vanessa Maria c/c Reinaldo, Vander José c/c Jéssica, Valéria Priscila, solteira, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 01/02/24 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório do Memorial Jardim da Paz para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 17/10/1958.

O Senhor: Antonio Machado

Faleceu dia 31/01/24 às 23:15 horas em São João da Boa vista com 85 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Ana Felicio Machado e os filhos: João c/c Dionisia, Jaqueline c/c Silvio, Antonio Aparecido e Ester Aparecida, familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para Santa Cruz das Palmeiras.

O sepultamento deu-se no dia 01/02/24 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 10/04/1938.

O Senhor: João Eduardo Martins

Faleceu dia 31/01/24 às 16:14 horas em São Carlos com 62 anos de idade.

Deixa os filhos: Gisele Martins, Gabriela Martins Porcatti c/c Evandro, João Victor Martins, Rafael Martins, Felipe Martins, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 01/02/24 às 15:15 horas saindo o féretro do(a) Avenida Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo

Data de nascimento: 17/10/1958.

