Nova Funerária -

O Senhor: Silvio de Souza

Faleceu dia 30/11/23 às 03:00 horas em São Carlos com 80 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Maria Helena de Souza e os filhos: Rita Maria de Souza c/c Fábio, Regina Ap. de Souza c/c Reginaldo, Marcos Rogério de Souza c/c Luciana, Ana Luiza de Souza, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 30/11/23 às 13:00 horas saindo o féretro do(a) Velório do Memorial Jardim da Paz para o Cemitério Memorial Jardim da Paz.

Data de nascimento: 01/05/1943.

O Senhor: Paulo Alberto Zanoni

Faleceu dia 30/11/23 às 01:00 horas em Matão com 74 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Mariusa Dourado Zanoni e os filhos: Valquiria, Matheus, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 30/11/23 às 13:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Crematório em Américo Brasiliense.

Data de nascimento: 25/01/1949.

A Senhora: Mercedes Zanellato do Prado

Faleceu dia 29/11/23 às 15:30 horas em São Carlos com 88 anos de idade.

Era viúva di Sr. Antonio do Prado e deixa os filhos: Valmir José do Prado, Nilza Maria do Prado, Vail Antonio do Prado, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 12:15 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 30/11/23 às 16:15 horas saindo o féretro do(a) Avenida Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 10/03/1935.

O Senhor: Paulo César Graciolli

Faleceu dia 28/11/23 às 16:25 horas em São Carlos com 57 anos de idade.

Deixa irmãs, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 29/11/23 às 14:45 horas saindo o féretro do(a) Rua José de Alencar, 539 Vila Costa do Sol para o Cemitério

Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 29/04/1966.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também