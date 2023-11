Nova Funerária -

O Senhor: Durval Jardim

Faleceu dia 24/11/23 às 05:30 horas em Matão com 73 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Neide Campos Jardim e os filhos: Fabiana, Fábio, Robson, Paula, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 24/11/23 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 23/12/1949.

A Senhora: Anna Palmira Veronezi Dias do Pinho

Faleceu dia 23/11/23 às 10:10 horas em São Carlos com 104 anos de idade.

Deixa as filhas: Marlene do Pinho, Neusa Maria Dias do Pinho, Célia Palo (in memoriam), netos, bisnetos, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 10:15 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 24/11/23 às 14:15 horas saindo o féretro do(a) Avenida Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 20/03/1919.

A Senhora: Maria Tereza Corrêa de Souza

Faleceu dia 23/11/23 às 04:00 horas em Matão com 80 anos de idade.

Era viúva do Sr. Celcino de Souza e deixa os filhos: Nilson, Nildo, Nilda, Marta, Roseli, Marli, Márcia, Nilton, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 23/11/23 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 04/03/1943.

O Senhor: José Mirandolla

Faleceu dia 22/11/23 às 22:40 horas em Dourado com 84 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Nilza de Carvalho Mirandolla e os filhos: José Henrique c/c Sandra, Solange M. Teixeira Mendonça c/c José, Fabiana Cristina M. Linardo c/c Luciano, Camila M. Inocente c/c Jaime, Pedro Luiz, solteiro, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 23/11/23 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 10/10/1939.

