SIGA O SCA NO

09 Out 2023 - 10h02

09 Out 2023 - 10h02 Por Da redação

Nova Funerária -

A Senhora: Rosa Aissa Brassi

Faleceu dia 09/10/23 às 05:50 horas em São Carlos com 95 anos de idade.

Era viúva do Sr. Paulino Brassi e deixa os filhos: Rita Jussara Ap. Brassi Wenzel c/c Carlos, Ana Isabel Brassi Piassi c/c Almir, Jose Luiz Brassi, Carlos Anibal Brassi (In Memorian), netos, bisnetos, familiares e amigos.

O velório será realizado á partir das 13:15 e o sepultamento dar-se-á no dia 09/10/23 às 17:30 horas saindo o féretro do(a) R. Jose de Alencar, 539 - Vila Costa do Sol para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 21/09/28.

A Senhora: Eva Batista Janeiro

Faleceu dia 09/10/23 às 01:10 horas em São Carlos com 59 anos de idade.

Deixa os filhos: Deise Cristina Janeiro Gomes da Silva c/c Welison, Douglas Janeiro da Silva, Denise Janeiro da Silva, netos, familiares e amigos.

O velório será realizado á partir das 12:45 e o sepultamento dar-se-á no dia 09/10/23 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Avenida Salgado Filho, 289 - Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 26/12/63.

A Senhora: Maria de Lourdes Santos Mendonça

Faleceu dia 08/10/23 às 10:35 horas em São Carlos com 86 anos de idade.

Era viúva do Sr. Andre João Mendonça e deixa a filha: Deise Santos Mendonça, familiares e amigos.

O velório será realizado a partir das 10:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 09/10/23 às 14:15 horas saindo o féretro do(a) Velório Jardim da Paz para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo

Data de nascimento: 12/05/37.

Leia Também