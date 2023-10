SIGA O SCA NO

07 Out 2023 - 10h04

A Senhora: Odete Botão Colletti

Faleceu dia 06/10/23 às 21:20 horas em São Carlos com 72 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Alcides Colletti Sobrinho e os filhos: Katia c/c Milton, Nadia c/c Michel, familiares e amigos.

O velório será realizado a partir das 11:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 07/10/23 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Memorial Jardim da Paz para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.

Data de nascimento: 03/05/23

A Senhora: Marli Goretti do Couto

Faleceu dia 07/10/23 às 03:02 horas em São Carlos com 66 anos de idade.

Era viúva e deixa os filhos: Amilka c/c Leticia, Glaucia c/c Marcelo, Rosely c/c Ezio, Ana Cristina e Almir.

O velório será realizado a partir das 11:45 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 07/10/23 às 15:45 horas saindo o féretro do(a) R. José de Alencar, 539 Vila Costa do Sol para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 28/02/23

O Senhor: Vicente Portalone

Faleceu dia 06/10/23 às 13:32 horas em São Carlos com 87 anos de idade.

Era filho de Angelo Portalone e Maria Martins Cordeiro Portalone, deixa irmãos e sobrinhos.

O sepultamento dar-se-á no dia 07/10/23 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Av: Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 17/10/35.

CONVITE PARA MISSA DE 7º DIA..

A família da Senhora: Fátima Aparecida Bianchi

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 07/10/2023 (Sábado) às 19:00 horas na Igreja São José.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

