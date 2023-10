SIGA O SCA NO

06 Out 2023 - 14h42

06 Out 2023 - 14h42 Por Da redação

Nova Funerária -

A Senhora: Mercedes Bianchetti

Faleceu dia 06/10/23 às 00:36 horas em Sta.Cruz das Palmeiras com 82 anos de idade.Era Solteira filha de Liberal Bianchetti e Rita Dissordi Bianchetti,deixa os irmãos: Esmeralda, Terezinha, Fatima, Rosa, Célio, familiares e amigos.O sepultamento dar-se-á no dia 06/10/23 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Sta. Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 18/12/41.

O Senhor: João Catarino Jair Vince

Faleceu dia 05/10/23 às 20:45 horas em Rio Claro com 62 anos de idade.Deixa viúva a Sra. Claudia Cruz de Souza e deixa os filhos: Douglas, Diego, familiares e amigos. Seu corpo foi transladado para São Carlos.O sepultamento dar-se-á no dia 06/10/23 às 16:45 horas saindo o féretro do(a) Velório Jardim da Paz para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 23/06/61.

A Senhora: Elsa Possato Ramos

Faleceu dia 05/10/23 às 21:33 horas em São Carlos com 81 anos de idade.Deixa viúvo o Sr. Benedito Miguel Ramos e deixa os filhos: Marcos Jose Ramos, Reginaldo Ramos, Eliana Ramos, Luiz Carlos Ramos, Maria Aparecida Ramos, familiares e amigos.O sepultamento dar-se-á no dia 06/10/23 às 16:15 horas saindo o féretro do(a) Av: Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo

Data de Nascimento: 27/12/41.

O Senhor: Antonio Jorge Sposito

Faleceu dia 05/10/23 às 12:15 horas em São Carlos com 67 anos de idade.Era viúvo da Sra. Romilda dos Santos Sposito e deixa os filhos: Fausto Rodrigo Sposito c/c Regiane, Débora Kelly Sposito, familiares e amigos.O sepultamento dar-se-á no dia 06/10/23 às 11:15 horas saindo o féretro do(a) Av: Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 24/04/56.

