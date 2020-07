O Senhor: Orlando Assoni

Faleceu dia 23/07/20 às 12:20 horas em Barretos com 73 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Maria Aparecida Assoni, a filha: Gisele Aparecida Assoni c/c Weslei, familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para Analândia.

O sepultamento dar-se-á no dia 24/07/20 saindo o féretro do(a) Velório Municipal de Analândia ás 10:00 hs para o Cemitério dos Amarais em Campinas – SP.

Data de nascimento: 01/10/46.

O Senhor: Jonas Carlos de Lima

Faleceu dia 24/07/20 às 07:00 horas em Matão com 78 anos de idade.

Deixa os filhos: Magna e Vilobaldo, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 24/07/20 às 10:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 07/06/42.

A Senhora: Débora Suzana Santiago Nunes

Faleceu dia 23/07/20 às 11:00 horas em Dobrada com 35 anos de idade.

Era solteira e deixa os filhos: Talison, Henrique, Diego, Richardi, Gabriel, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 24/07/20 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dobrada.

Data de nascimento: 30/06/83.

O Senhor: Gilson de Jesus da Costa

Faleceu dia 23/07/20 às 11:00 horas em Taquaritinga com 62 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Gildete de Souza da Costa e os filhos: Giovana e Gilda, familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para Santa Ernestina.

O sepultamento deu-se no dia 23/07/20 às 13:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Ernestina.

Data de nascimento: 07/09/57.

O Senhor: José Pio Cabral

Faleceu dia 23/07/20 às 06:36 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 85 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Maria Rosa Cabral e deixa os filhos: Silvia Helena c/c Jorge, Robson Fernando e Silze Fernanda, solteiro, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 23/07/20 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 01/01/35.

O Senhor: Antonio Guirau

Faleceu dia 23/07/20 às 06:00 horas em Matão com 83 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Aparecida Lopes Guirau e os filhos: Maria Augusta e José Antonio, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 23/07/20 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 01/08/36.

O Senhor: José Cícero do Nascimento

Faleceu dia 23/07/20 às 03:55 horas em São Carlos com 70 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Rosinete Batista do Nascimento e as filhas: Diana Batista do Nascimento c/c Antonio Alexandre Gonçalves, Cecilia Batista do Nascimento c/c Oswaldo, Danieli Batista do Nascimento, solteira, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 23/07/20 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 03/06/50.

O Senhor: José Lopes

Faleceu dia 22/07/20 às 09:10 horas em São Carlos com 80 anos de idade.

Era solteiro, filho de Joaquim Lopes e Maria Milani e deixa familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 23/07/20 às 10:15 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 23/05/40.

A Senhora: Paulina de Jesus Munerato

Faleceu dia 22/07/20 às 04:00 horas em São Carlos com 88 anos de idade.

Era viúva do Sr. Ary Munerato e deixa os filhos: Elisabeth de Fátima Munerato Figueira da Silva c/c Adilson Figueira da Silva, Maria José Munerato, Ary Munerato Filho, Claudio Munerato, solteiros, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 22/07/20 às 14:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 28/08/31.

O Senhor: Attilio Fernandes da Costa

Faleceu dia 22/07/20 às 01:20 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 96 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Maria Aparecida Rodrigues Fernandes da Costa e os filhos: Paulo Roberto c/c Célia, Maria Aparecida c/c Luis, Maria Isabel c/c Sérgio, Adriana c/c Álvaro, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 22/07/20 às 10:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 09/08/23.

A Senhora: Emelina Fernandes Ramos

Faleceu dia 21/07/20 às 14:00 horas em Matão com 80 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Francisco Ramos e os filhos: Edna, Edson, Magali, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 21/07/20 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 08/03/40.

O Senhor: Geraldo da Silva

Faleceu dia 21/07/20 às 09:30 horas em São Carlos com 77 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Maria Lúcia do Prado Silva e deixa os filhos: Suzete de Cássia Pereira da Silva c/c Marcio José Pereira da Silva, Odinei Aparecido Humberto da Silva, solteiro, netos: Rita de Cássia, José Renato, Lucas Gonçalves e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 22/07/20 às 09:15 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 11/01/43.

O jovem: Michael Roberto Girasol

Faleceu dia 19/07/20 às 19:00 horas em Matão com 26 anos de idade.

Deixa os pais: Roberto Girasol e Francinéia Antonia Gobete Girasol, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 20/07/20 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 08/03/94.

A jovem: Tainá Marila Girasol

Faleceu dia 19/07/20 às 19:00 horas em Matão com 19 anos de idade.

Deixa os pais: Roberto Girasol e Francisnéia Antonia Gobete Girasol, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 20/07/20 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 21/03/00.

CONVITE PARA MISSA DE 7º DIA

A família do Senhor: Arlindo Chiari agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de Sétimo dia será celebrada dia 24/07/2020 (Sexta-feira) ás 19:00 horas na Igreja Santa Edwiges (Missa Online transmitida através do Facebook). Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

