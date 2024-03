Nova Funerária informa nota de falecimento

SIGA O SCA NO

A Senhora: Dilma Schreiber Romano

Faleceu dia 21/03/24 às 07:30 horas em Matão com 82 anos de idade.

Era viúva do Sr. Milton romano e deixa os filhos: Flávio, Márcia, Milton, Evandro, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 21/03/24 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 10/10/1941.

O Senhor: Aderson Vinicius Cardoso

Faleceu dia 21/03/24 às 02:45 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 41 anos de idade.

Era solteiro e deixa a mãe: Senhora das Mercês Cardoso e o padrasto: José Pereira Cardoso, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 21/03/24 às 13:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 16/09/1982.

O Senhor: Deonilce Domingues Torres

Faleceu dia 21/03/24 às 02:30 horas em Matão com 74 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Clarindo Torres e os filhos: Marcos, Ana Cláudia, Daniela, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 21/03/24 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Crematório Bom Jesus de Américo Brasiliense.

Data de nascimento: 02/03/1949.

O Senhor: Antonio Simoni

Faleceu dia 20/03/24 às 20:30 horas em Itápolis com 70 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Devanir Domingos Simoni e os filhos: Mileni, Paulo, Micheli, familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para Matão.

O sepultamento dar-se-á no dia 21/03/24 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 14/04/1953.

A Senhora: Maria Aparecida Viegas Ribeiro

Faleceu dia 20/03/24 às 15:40 horas em São Carlos com 75 anos de idade.

Era viúva do Sr. Benedito Marques Ribeiro e deixa os filhos: Maura Marques Ribeiro Vanceto c/c Devanir, Milton Marques Ribeiro c/c Luzia, Marcos Marques Ribeiro c/c Neide, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 11:45 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 21/03/24 às 15:45 horas saindo o féretro do(a) Avenida Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 05/08/1948.

O Senhor: Oswaldo Sartori Carlino

Faleceu dia 20/03/24 às 13:30 horas em São Carlos com 80 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Ana de Lourdes Salvador Carlino e deixa os filhos:

Ana Carolina Carlino c/c José, Maria Luisa Carlino c/c Itamar, Cláudia Fernanda Carlino, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Ibaté.

O Velório será realizado a partir das 12:00 horas e o sepultamento dar-se-a no dia 21/03/24 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Ibaté.

Data de nascimento: 24/09/1943.

O Senhor: Edson Martins Domingues

Faleceu dia 20/03/24 às 12:45 horas em São Carlos com 55 anos de idade.

Deixa os filhos: Emanuelle, Edson Junior, Osvaldo Neto, Sandi, solteiros, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 21/03/24 às 10:45 horas saindo o féretro do(a) Avenida São Carlos, 918 Centro para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 05/08/1968.

A Senhora: Mary Neide Stecca Sitolin

Faleceu dia 20/03/24 às 09:40 horas em São Carlos com 82 anos de idade.

Era viúva do Sr. José Sebastião Sitolin e deixa os filhos: Sérgio Luiz Sitolin c/c Rose, Maria Lúcia Sitolin, Sandra Regina Sitolin, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 21/03/24 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Velório do Memorial Jardim da Paz para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 29/10/1941.

A Senhora: Ana Reis Rodrigues

Faleceu dia 20/03/24 às 07:30 horas em Matão com 75 anos de idade.

Era solteira e deixa familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 20/03/24 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 09/01/1949.

A Senhora: Ignez Custódio Mosman

Faleceu dia 19/03/24 às 22:45 horas em São Carlos com 87 anos de idade.

Era viúva do Sr. Orlando Mosman e deixa o filho: Vagner c/c Luci, familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para Ibaté.

O sepultamento deu-se no dia 20/03/24 às 13:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Ibaté.

Data de nascimento: 20/05/1936.

A Senhora: Solange Carlos da Fonseca

Faleceu dia 19/03/24 às 18:19 horas em São Carlos com 53 anos de idade.

Deixa os filhos: Guilherme c/c Valquiria, Gustavo c/c Francielli, Juliana c/c Felipe, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 20/03/24 às 13:30 horas saindo o féretro do(a) Avenida Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Crematório Bom Jesus em Américo Brasiliense.

Data de nascimento: 29/06/1965.

CONVITE PARA MISSA DE 7º DIA..

A família do Senhor: João Roberto Alves

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 23/03/2024 (Sábado) às 19:00 horas na Igreja de São Nicolau de Flue.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

A família da Senhora: Maria Guerreiro Estrada

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 22/03/2024 (Sexta-feira) às 19:30 horas na Igreja de Santa Edwiges no Bairro Maria Stella Fagá.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

