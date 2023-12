SIGA O SCA NO

Crédito: arquivo pessoal

Faleceu em São Carlos, aos 67 anos, o comerciante José Antônio Bueno, proprietário do supermercado Bueno Serve, no Jockey Clube.

O velório será realizado a partir das 12h45, no Memorial Sinsef, localizado na avenida Salgado Filho, 289, Vila Marina. O enterro será às 17h, no cemitério Nossa Senhora do Carmo.

